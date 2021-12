Al via la vaccinazione dei bambini, Locatelli (Cts): “No all’obbligo, sia atto d’amore per i figli”



Franco Locatelli (Cts) sulle vaccinazioni ai bambini dai 5 agli 11 anni che partono oggi in tutta Italia: “Tutto quello che è orientato a proteggere la salute dei bambini è un atto d’amore, qualsiasi mamma e papà vuole fare il massimo per tutelarli e il vaccino va esattamente in questa direzione”.

