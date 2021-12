Allergeni non dichiarati, Ministero della Salute ritira Gnocchetti 4 Salti in padella Findus



Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo gli gnocchietti alla sorrentina “4 Salti in padella” della Findus. I lotti oggetto del provvedimento sono L1319 e L2320: sarebbero stati contaminati da allergeni del pesce e dei molluschi non dichiarati in etichetta.

