Allevatore ucciso e dato alle fiamme a Enna “per non saldare un debito”: arrestate 4 persone



Hanno ucciso un allevatore e poi ne hanno dato il cadavere alle fiamme nel luglio 2020. Per questo quattro uomini sono arrestati questa mattina all’alba dai carabinieri di Enna: il movente risiederebbe in un debito non saldato.

