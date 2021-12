Anziani e non vaccinati contro il Covid non dovrebbero viaggiare, dice l’OMS



L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha invitato i soggetti non completamente vaccinati, i vulnerabili e gli over 60 a rimandare i viaggi in aree con alta trasmissione del virus.

Continua a leggere



L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha invitato i soggetti non completamente vaccinati, i vulnerabili e gli over 60 a rimandare i viaggi in aree con alta trasmissione del virus.

Continua a leggere

Continua a leggere