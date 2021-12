Burioni spiega quanto durerà l’immunità dopo la terza dose di vaccino Covid



La lezione di Roberto Burioni a Che tempo che fa nella puntata di ieri sera: quanto dura la protezione dopo la terza dose di vaccino anti Covid? “Nessuno lo sa ma in questo modo da un lato rendiamo più solida la protezione contro la malattia grave e dall’altro ristabiliamo la protezione contro l’infezione che è importante perché se le persone no si infettano non diffondono il virus”.

