Canto di Natale il 18 e 19 dicembre

18 e 19 dicembre 2021 ore 16.30

CANTO DI NATALE

Dal celebre romanzo di Charles Dickens uno spettacolo che ripercorre

le sue atmosfere, le emozioni e i significati di uno dei suoi racconti

più belli e commoventi

Testo e Regia: Danilo Conti

Con: Alessandro Accettella, Viviana Mancini e Romano Talevi

Scenografie: Danilo Conti e Antonella Piroli

Pupazzi: Antonia D’Amore

Costumi: Matteo Rigola

Luci: Roberto De Leon

Tecnica: Teatro d’attore, teatro di figura e Marionette a Fil

Fascia d’età: dagli 8 anni

Una storia che ha quasi 200 anni ma che è davvero intramontabile e che ogni Natale accende la magia delle feste e tanta speranza. Scritto nel 1943, Il Canto di Natale è forse una delle più famose storie di Charles Dickens, sicuramente una delle più belle e commoventi.

Ѐ la sera della vigilia di Natale in una Londra di metà Ottocento quando… tre spiriti, quello del Natale Passato, del Natale Presente e del Natale Futuro, fanno visita all’anziano e scorbutico Ebenezer Scrooge, che mal sopporta il clima di festa che coinvolge la città e che, durante la sua vita ha trascurato tutto e tutti … compresa la sua famiglia.

I tre fantasmi faranno ripercorrere a Scrooge la sua esistenza fino a quel momento, il suo presente e gli faranno vedere cosa accadrà nel futuro. Spettatore, suo malgrado, di questi eventi e premonizioni, Scrooge capirà i suoi errori e cercherà di porre rimedio a ciò che ha fatto di sbagliato.

Ѐ la sera della vigilia di Natale in una Londra di metà Ottocento quando… un uomo avaro ed egoista… cambierà per sempre!

Ripercorrete con noi le atmosfere del classico dei classici del Natale, in uno spettacolo che utilizza tecniche del Teatro d’Attore, Teatro delle Marionette e delle Figure. Spettacolo consigliato a bambini dagli 8 anni in su.

