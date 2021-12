Caso Sara Pedri, l’ex primario Tateo promosso dal direttore del Santa Chiara prima del licenziamento



A nove mesi dalla scomparsa di Sara Pedri emergono nuovo indiscrezioni su Savero Tateo, ex primario del reparto in cui la giovane lavorava e dove aveva denunciato un clima invivibile. Come ha riferito il consigliere Filippo Degasperi, esattamente un anno fa l’ex dirigente, oggi licenziato, fu promosso col massimo dei voti dal dottor Mario Grattarola, direttore dell’ospedale Santa Chiara di Trento nella cosiddetta “pagellina”.

