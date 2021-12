Come potrebbero cambiare le regole sulla quarantena dopo la riunione del CTS di domani



Nessun giorno di quarantena per i contatti di di positivi che abbiano ricevuto tre dosi di vaccino; cinque giorni, invece, per i contatti di positivi al Covid che abbiano completato solo il ciclo primario di vaccinazione. Sarebbero questi gli orientamenti del CTS in vista del vertice di domani.

