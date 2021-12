Come sta andando la pandemia di Covid-19 in Italia, Brusaferro: “11 casi di Omicron confermati”



Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, ha spiegato quale è la situazione Covid in Italia: “Curva dei contagi in espansione, 11 casi di variante Omicron confermati. Continuare a vaccinare e mantenere le misure che conosciamo, come l’uso della mascherina”.

