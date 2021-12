Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: 30.798 casi e 153 morti, i dati di martedì 21 dicembre



Oggi in Italia casi di Covid-19 in aumento e tasso di positività in calo: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 30.798 nuovi contagi su 851.865 tamponi mentre i decessi sono 153, secondo il bollettino del Ministero della Salute.

