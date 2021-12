Cosa sarebbe stata Omicron senza vaccino: date un occhio alla Russia, o a 12 mesi fa



In Russia, la mortalità da Covid è sei volte più alta che da noi. Un anno fa, in Italia, era 10 volte maggiore. Merito di Omicron che è più “buona”? No, la vera variante è un altra.

Continua a leggere



In Russia, la mortalità da Covid è sei volte più alta che da noi. Un anno fa, in Italia, era 10 volte maggiore. Merito di Omicron che è più “buona”? No, la vera variante è un altra.

Continua a leggere

Continua a leggere