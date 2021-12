Covid, news di oggi: ok di Aifa a vaccino Pfizer per bimbi di 5-11 anni, in Italia ieri oltre 100 morti, non accadeva da giugno



Le notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di giovedì 2 dicembre.

Continua a leggere



Le notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di giovedì 2 dicembre.

Continua a leggere

Continua a leggere