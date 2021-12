Crollo gru, a Torino i funerali di Filippo Falotico: rose bianche per l’operaio morto a 20 anni



Oggi al Duomo di Torino i funerali di Filippo Falotico, il più giovane dei tre operai morti nel crollo della gru in via Genova. Roberto Peretto e Marco Pozzetti portati nei loro comuni in Lombardia.

