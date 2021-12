Davide Giri ucciso a New York, gli amici di squadra: “Faceva sempre quella strada, epilogo impensabile”



Sconvolti e piegati dal dolore gli amici di squadra di Davide Giri, il giovane 30enne ucciso a coltellate ad Harlem, New York. I compagni della squadra di football hanno raccontato a Fanpage.it il loro ricordo di Davide. “Aveva fatto quel percorso tante volte, non gli abbiamo mai detto di cambiare. Per noi è un epilogo impensabile”

