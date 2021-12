Decreto Festività, cos’è il Mega Green pass e a cosa serve



Perché tutti parlano di Mega Green pass e a cosa serve: secondo le disposizioni contenute nel nuovo decreto Festività, la certificazione rilasciata a chi ha ricevuto la terza dose di vaccino servirà al momento solo per entrare nelle Rsa, ma non è escluso che possa essere estesa in futuro anche alle discoteche.

