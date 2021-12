Dentista no vax col braccio finto per vaccinarsi, parla Guido Russo: “Mi avete rovinato la vita”



Guido Russo, il dentista 57enne no vax di Biella diventato famoso per tutta Italia per essersi presentato con un finto braccio di gommapiuma per farsi vaccinare e ottenere il Green pass, ai giornalisti: “Mi avete rovinato la vita, chiamo i carabinieri”.

