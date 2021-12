Esther Acebo de La Casa di Carta è incinta: “Un mese di crescita così intensa (in tanti sensi)”



Esther Acebo, l’attrice che interpreta Stoccolma ne La Casa di Carta, è incinta. A rivelarlo lei stessa via Instagram: “Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tanti sensi…)”.

Continua a leggere



Esther Acebo, l’attrice che interpreta Stoccolma ne La Casa di Carta, è incinta. A rivelarlo lei stessa via Instagram: “Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tanti sensi…)”.

Continua a leggere

Continua a leggere