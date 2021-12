Ferito da un colpo di pistola alla testa a Noto, 17enne è in coma irreversibile



Coma irreversibile per il 17enne rimasto ferito in un agguato a Noto. Un proiettile lo ha raggiunto alla testa, esploso da un ragazzo, non ancora individuato, forse al culmine di una lite.

