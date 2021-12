Firenze, condannato a 2 anni di reclusione ma è morto nel 2019: ora la Giustizia lo vuole in carcere



Fu condannato nel 2019 a 2 anni e 16 mesi per peculato. L’imputato, però, era già deceduto da 6 mesi. Ora il suo legale si è visto notificare un ordine di interdizione in carcere. Avrebbe 20 giorni di tempo per chiedere misure alternative alla detenzione.

