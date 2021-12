Fiumi di droga a Palermo, il centro dello spaccio in una macelleria di Ballarò: 31 nuovi arresti



Sono 31 le persone arrestate dai carabinieri di Palermo e accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di droga. Di questi 8 sono finiti in carcere, 23 ai domiciliari. Si tratta della quarta operazione in un mese volta a smantellare le piazze di spaccio nel capoluogo siciliano.

