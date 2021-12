Funghi secchi ritirati dai supermercati, l’allerta alimentare del Ministero della Salute



Il richiamo riguarda due lotti di funghi Shiitake bio a marchio Arche Naturküche per la presenza di solfiti non segnalati in etichetta.

Continua a leggere



Il richiamo riguarda due lotti di funghi Shiitake bio a marchio Arche Naturküche per la presenza di solfiti non segnalati in etichetta.

Continua a leggere

Continua a leggere