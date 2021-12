Genevieve, incinta e col Covid in terapia intensiva a Bolzano: “Vaccinatevi, non siate egoiste”



La storia di Genevieve, futura mamma che dal 9 al 14 dicembre ha lottato contro il Covid dentro la terapia intensiva di Bolzano, raccontata dal videomaker Andrea Pizzini: “Ero un po’ contro il vaccino ma ora consiglio a tutte le donne incinte come me di farlo, perché avete una vita dentro di voi, non potete essere egoiste”.

