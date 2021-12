George Clooney: “Pensavo che quello sarebbe stato l’ultimo minuto della mia vita”



George Clooney ricorda del terribile incidente di cui è stato vittima nel 2018 mentre era in Sardegna per le riprese della serie tv Catch 22: ha temuto di non rivedere più la famiglia.

Continua a leggere



George Clooney ricorda del terribile incidente di cui è stato vittima nel 2018 mentre era in Sardegna per le riprese della serie tv Catch 22: ha temuto di non rivedere più la famiglia.

Continua a leggere

Continua a leggere