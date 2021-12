Il caso di Denise Pipitone approda in Parlamento, Piera Maggio: “Voi e noi, siamo la sua voce”



Si è tenuta oggi la prima seduta della Commissione Affari Costituzionali in cui abbiamo iniziato l’iter per l’istituzione della commissione d’inchiesta parlamentare sulla scomparsa di Denise Pipitone. Firmatari i deputati Pd Alessia Morani e Carmelo Miceli. “L’amore e la sensibilità umana non hanno colore politico.Voi e noi, siamo la sua voce. Denise, figlia D’Italia”, le parole di Piera Maggio.

