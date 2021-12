Il menù di Natale 2021 di Antonino Cannavacciuolo: quanto costa mangiare a Villa Crespi



Il locale di chef Antonino Cannavacciuolo offrirà un menu natalizio per la cena della vigilia di Natale, il 24 dicembre, e per il pranzo del 25 dicembre. Il menu pensato per le feste proporrà piatti diversi da quelli normalmente offerti da Villa Crespi. Ecco quanto costa mangiare al ristorante di chef Cannavacciuolo a Natale.

Continua a leggere



Il locale di chef Antonino Cannavacciuolo offrirà un menu natalizio per la cena della vigilia di Natale, il 24 dicembre, e per il pranzo del 25 dicembre. Il menu pensato per le feste proporrà piatti diversi da quelli normalmente offerti da Villa Crespi. Ecco quanto costa mangiare al ristorante di chef Cannavacciuolo a Natale.

Continua a leggere

Continua a leggere