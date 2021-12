Il Veneto chiude i centri tampone ai no vax: “Test Covid solo a pazienti con sintomi”



Manca il personale sanitaria e così in Veneto arriva la stretta ai tamponi Covid ‘non diagnostici”, ovvero i test a pagamento richiesti soprattutto dai non vaccinati per avere i green pass ‘a tempo’

