In Italia ancora 6 milioni di over 12 non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino Covid



Secondo Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, in Italia ci sono ancora oltre 6 milioni di cittadini over 12 che ancora non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. Tra le fasce d’età in cui ci sono più no vax si segnalano quella 40-49 anni e 50-59.

