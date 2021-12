Incendio distrugge l’appartamento, sorella e fratello morti nel rogo insieme a Macerata



A perdere la vita fratello e sorella che insieme vivevano nell’abitazione al secondo piano di un condominio in via Severini. Per loro inutili i soccorsi allertati dai vicini.

Continua a leggere



A perdere la vita fratello e sorella che insieme vivevano nell’abitazione al secondo piano di un condominio in via Severini. Per loro inutili i soccorsi allertati dai vicini.

Continua a leggere

Continua a leggere