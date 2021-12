Incendio in una casa a Palma di Montechiaro: muore una bimba di due anni



Una bimba di due anni è morta a seguito di un incendio esploso in una abitazione a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. I carabinieri indagano sulle cause.

Continua a leggere



Una bimba di due anni è morta a seguito di un incendio esploso in una abitazione a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. I carabinieri indagano sulle cause.

Continua a leggere

Continua a leggere