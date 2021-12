Incidente a Vallarsa, operaia di 22 anni resta incastrata col braccio nel rullo del pellame: è grave



Una operaia di 22 anni di Trento è ricoverata in gravi condizioni dopo essere rimasta per circa mezz’ora con il braccio incastrato in un macchinario per la lavorazione del pellame. A chiamare i soccorsi i suoi colleghi.

