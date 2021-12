Incidente San Marino, scontro tra auto sabato sera: morti due fidanzati di 18 anni



Incidente mortale a San Marino: due 18enni, Daniele Volanti ed Elly Mattiuzzo, sono morti sul colpo dopo che l’auto a bordo della quale viaggiavano si è scontrata frontalmente con un’altra vettura per cause che sono in via di aggiornamento.

