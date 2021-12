Ingerisce droga a soli 10 mesi, grave bambino ricoverato ad Ancona



La procura di Pescara ha aperto un’inchiesta sul neonato ricoverato in ospedale ad Ancona dopo essersi sentito male per aver ingerito cannabinoidi: portato dai genitori in pronto soccorso a Chieti, è stato poi deciso il trasferimento.

