La Cina torna in lockdown: 13 milioni di persone chiuse in casa a Xi’an. “Peggior focolaio dal 2020”



Xi’an in lockdown per il focolaio peggiore dal 2020: 13 milioni di persone chiuse in casa e sottoposte a tampone obbligatorio. La Cina continua la strategia della “tolleranza zero” per eliminare tutte le infezioni prima dell’inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino.

Continua a leggere



Xi’an in lockdown per il focolaio peggiore dal 2020: 13 milioni di persone chiuse in casa e sottoposte a tampone obbligatorio. La Cina continua la strategia della “tolleranza zero” per eliminare tutte le infezioni prima dell’inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino.

Continua a leggere

Continua a leggere