La ex di Carlo Cuozzo: “Mi ha lasciata perché doveva fingere di stare con personaggi famosi”



Noemi Marzocchi, ex fidanzata di Carlo Cuozzo, l’uomo paparazzato nel bacio con Delia Duran in un ristorante a Milano, ha rivelato di essere stata lasciata perché lui “avrebbe dovuto fingere di stare insieme a dei personaggi famosi per creare scoop e articoli”.

Continua a leggere



Noemi Marzocchi, ex fidanzata di Carlo Cuozzo, l’uomo paparazzato nel bacio con Delia Duran in un ristorante a Milano, ha rivelato di essere stata lasciata perché lui “avrebbe dovuto fingere di stare insieme a dei personaggi famosi per creare scoop e articoli”.

Continua a leggere

Continua a leggere