L’Aifa ha autorizzato due antivirali contro il Covid-19: molnupiravir e remdesivir



La Commissione Tecnico Scientifica dell’Aifa nella seduta dello scorso 22 dicembre ha autorizzato due farmaci antivirali – molnupiravir e remdesivir – per il trattamento di pazienti non ricoverati in ospedale.

