L’allarme dell’OMS: “Siamo di fronte a uno tsunami di contagi nel mondo. Vaccinare i paesi poveri”



Maria Van Kerkhove, responsabile tecnica per la pandemia di Covid dell’OMS: “Siamo di fronte a uno tsunami di contagi nel mondo, sia per Delta sia per Omicron”.

Continua a leggere



Maria Van Kerkhove, responsabile tecnica per la pandemia di Covid dell’OMS: “Siamo di fronte a uno tsunami di contagi nel mondo, sia per Delta sia per Omicron”.

Continua a leggere

Continua a leggere