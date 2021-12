Le ceneri di Davide Giri sono in Italia: sabato i funerali ad Alba del giovane ucciso a New York



La famiglia di Davide Giri, il ricercatore ucciso a New York, nei giorni scorsi è rientrata in Italia con l’urna con le ceneri del 30enne. Sabato i funerali in forma privata.

