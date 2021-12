Le nuove regole sulla quarantena dopo contatto con positivo: cosa cambia con 2 o 3 dosi di vaccino



Le nuove regole sulla quarantena in Italia decise dal Governo sentito il parere del Cts: stop per i contatti di positivi che siano vaccinati con terza dose o con doppia dose da meno di 4 mesi, ridotta a 5 giorni per coloro che hanno Super Green pass da più di 120 giorni.

