Le quattro regole anti Covid per pranzo e cenone di Natale in sicurezza



Cosa fare per trascorrere in sicurezza con amici e parenti le feste di Natale e Capodanno? Ecco alcuni consigli degli esperti per pranzi e cene, dai tamponi all’uso delle mascherine, in attesa di scoprire le misure del nuovo decreto in arrivo nelle prossime ore.

Continua a leggere



Cosa fare per trascorrere in sicurezza con amici e parenti le feste di Natale e Capodanno? Ecco alcuni consigli degli esperti per pranzi e cene, dai tamponi all’uso delle mascherine, in attesa di scoprire le misure del nuovo decreto in arrivo nelle prossime ore.

Continua a leggere

Continua a leggere