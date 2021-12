Locatelli sulla vaccinazione ai bambini: “Il 7% dei contagiati può avere sindrome post-infezione”



Secondo Franco Locatelli (Cts) “vaccinare i figli rappresenta un atto d’amore nei loro confronti”. Lo ha detto nel corso della conferenza stampa di presentazione della campagna vaccinale per i bimbi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Staiano (Sip): “In Italia incidenza in aumento in questa fascia d’età, oltre 250mila già hanno avuto il Covid”.

