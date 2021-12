L’oroscopo di oggi 13 dicembre 2021: Leone e Sagittario bruciano di passione



Con l’oroscopo di oggi, lunedì 13 dicembre 2021, Marte si sposta nel segno del Sagittario. In questa posizione Marte si occuperà di rendere bollenti le vacanze di Natale per i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario ma anche Bilancia e Acquario. Ecco le previsioni astrali per tutti i segni.

Continua a leggere



Con l’oroscopo di oggi, lunedì 13 dicembre 2021, Marte si sposta nel segno del Sagittario. In questa posizione Marte si occuperà di rendere bollenti le vacanze di Natale per i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario ma anche Bilancia e Acquario. Ecco le previsioni astrali per tutti i segni.

Continua a leggere

Continua a leggere