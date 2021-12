L’ultimo saluto col marito, poi Elisa muore per miocardite fulminante da Covid: non era vaccinata



Elisa Chamen, 32enne valdostana, lascia una figlia di 2 anni. Il medico che l’ha tenuta in cura in rianimazione: “Sono molto dispiaciuto, veder morire una donna così giovane per una miocardite fulminante da Covid è una sconfitta a 360 gradi”.

