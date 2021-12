Martina muore a 14 anni per Covid, la mamma: “Aveva febbre a 41, il virus le ha distrutto i polmoni”



Il dolore di Rita Scherillo, mamma di Martina, morta a soli 14 anni per Covid ad Ancona: “Mia figlia era malata, è vero, ma non è morta per le problematiche di salute che aveva, ma per il Covid che le ha distrutto i polmoni”.

