Monitoraggio Iss, incidenza a 176 e Rt stabile a 1,18: “5 Regioni verso rischio alto Covid”



Nuovo monitoraggio Iss sulla situazione epidemiologica in Italia: l’incidenza settimanale è in aumento a 176 casi per 100mila abitanti e indice Rt pari a 1,18, in lieve diminuzione ma sempre sopra soglia epidemica. Solo una Regione, il Molise, è classificata a rischio basso.

