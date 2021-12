Morto per Covid Mauro da Mantova, il no vax convinto che si vantava in radio di essere un “untore”



Morto per Covid a Verona Maurizio Buratti, carrozziere di 61 anni conosciuto anche come Mauro da Mantova, assiduo commentatore nella trasmissione La Zanzara, su Radio24 e famoso no vax. Solo qualche giorno prima del suo ricovero si era vantato di essere entrato in un supermercato con 38 di febbre definendosi un untore.

