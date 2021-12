No vax muore per Covid a 39 anni a Trento, la rabbia degli amici: “Il virus non esiste eh?”



Un no vax di 39 anni, affetto da altre patologie, è morto all’ospedale Santa Chiara di Trento per Covid. Il dirigente medico: “Il vaccino è importante per soggetti come lui”. La rabbia degli amici sui social.

