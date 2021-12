Nuova mappa Ue del rischio Covid: Italia sempre più in rosso, solo 7 Regioni ancora in arancione



Nella nuova mappa epidemiologica dell’Ecdc sulla diffusione del Covid tutta l’Europa è in rosso, con la parte orientale in rosso scuro. Sette regioni italiane resistono in arancione.

Continua a leggere



Nella nuova mappa epidemiologica dell’Ecdc sulla diffusione del Covid tutta l’Europa è in rosso, con la parte orientale in rosso scuro. Sette regioni italiane resistono in arancione.

Continua a leggere

Continua a leggere