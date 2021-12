Oltre 100 vittime per Covid nelle ultime 24 ore: in Italia non succedeva dall’8 giugno scorso



Oltre 100 vittime per Covid nelle ultime 24 ore: in Italia non avveniva dall’8 giugno scorso. Nella giornata di oggi sono stati registrati più di 15mila contagi.

Continua a leggere



Oltre 100 vittime per Covid nelle ultime 24 ore: in Italia non avveniva dall’8 giugno scorso. Nella giornata di oggi sono stati registrati più di 15mila contagi.

Continua a leggere

Continua a leggere