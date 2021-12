Omicron, cosa potrebbe succedere a gennaio: 30 milioni di persone chiuse in casa e rischio paralisi



Secondo Roberto Battiston, professore di Fisica all’Università di Trento, a causa della diffusione della variante Omicron, c’è il rischio paralisi a gennaio se non cambiano le regole sulla quarantena: “Rischiamo di ritrovarci in una sorta di lockdown non voluto”.

