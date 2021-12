Oroscopo 2022, la classifica dei segni più fortunati secondo le stelle



La classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per il 2022 vede trionfare per buona parte dell’anno i segni d’acqua dato che Giove, il pianeta della giovialità, della fortuna e della felicità si trova nel segno dei Pesci. La visita di questo pianeta sarà lunga (da maggio a ottobre) anche per i nati nella prima decade dell’Ariete e porterà fortuna ai segni di fuoco. Ecco le previsioni astrali per tutti i segni per il nuovo anno.

